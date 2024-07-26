В рамках образовательного модуля для глав районов ЛНР выступил глава Балашихи

Глава Балашихи Сергей Юров выступил на встрече с главами районов ЛНР. Свой доклад он посвятил развитию дорожно-транспортной сети и организации пассажирских перевозок, подробно рассказал о ремонте и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения. Поделился опытом в сфере работы общественного транспорта на территории региона, а также уделил время теме взаимодействия жителей с органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«Ключевым решением в вопросе содержания городских дорог для нас является создание в 2019 году собственного муниципального предприятия. Постепенный уход от коммерческих организаций позволил нам значительно улучшить качество работы. Она направлена на результат, на удовлетворение в первую очередь потребностей наших жителей, а не на получение прибыли, что в приоритете у частных компаний. За 4 года существования нашего МБУ «Благоустройство-Балашиха», благодаря поддержке нашего Губернатора, мы увеличили автопарк и техническое оснащение предприятия, с каждым годом расширяем функционал МБУ», — отметил Юров.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.