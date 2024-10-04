В рамках марафона «Служение» рассказали о директоре королевского молодежного центра «Космос»

Совет муниципальных образований Московской области дал старт марафону «Служение». В рамках марафона рассказывают истории людей, которые являются примером профессионализма, ведут активную общественную деятельность. Королев присоединяется к этой акции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мария Масик — депутат городского Совета депутатов, директор королевского молодежного центра «Космос» и лидер городского волонтерского движения

В сфере молодежной политики Мария работает уже более шести лет. Вместе с коллегами, командой неравнодушной активной молодёжи, Мария постоянно проводит самые разные социально-значимые акции в городе, воплощает в жизнь творческие проекты и объединяет молодежь.

Особое внимание в своей работе Мария уделяет волонтёрским проектам и развитию добровольческого движения в городе. Под ее руководством волонтеры города помогали жителям в период пандемии, а с началом СВО одной из главных задач стал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, поддержка их семей.

Мария отмечает, что благодаря ррезиденту, в нашей стране активно развиваются молодежные движения, у ребят появляется большое количество возможностей для образования, реализации собственных проектов.

Президент России является для Марии главным ориентиром в работе, примером того, как надо жить, работать, служить на благо своей малой и большой Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.