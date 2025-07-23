В Раменском состоялась очередная акция по раздельному сбору бытовых отходов

Одним из самых перспективных решений данной проблемы видится вторичное использование отходов. Иными словами, они должны стать сырьем для производства новой, нужной людям продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подмосковье в рамках реализации национального проекта «Экология» уже несколько лет ведется реформа в сфере обращения с отходами. Закрыты все мусорные полигоны старого образца. Сейчас в регионе сортируется 100% отходов, из которых на вторичную переработку отправляется до 75%.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и подмосковного правительства во всех муниципалитетах Подмосковья реализуются различные программы по раздельному сбору бытовых отходов. Наш округ не исключение. Так, в прошлом году в залинейной части города Раменское открылась площадка «Мегабак». Здесь установлены контейнеры для сбора самых различных видов отходов — от бытовой техники и мебели до батареек, ламп, бумаги и пластика. В округе немало фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

При всем этом необходимо неуклонно повышать уровень экологического воспитания населения, который пока оставляет желать лучшего. И в этом деле неоценимую поддержку оказывают волонтеры, которые своим примером показывают важность и нужность раздельного сбора отходов.

В Раменском округе при содействии администрации волонтерское движение «Раздельный сбор» уже 10 лет проводит акции по раздельному сбору отходов.

«Как правило, подобные мероприятия проходят в городе в первую и третью субботу каждого месяца, независимо от времени года, с 11:00 до 13:00. Проводить их помогают нам не только представители различных волонтерских организаций, но и простые любящие природу люди. Все собранные и рассортированные сегодня отходы будут отправлены на склад, а затем, по мере накопления, мы отвезем их на перерабатывающие предприятия», — рассказал один из волонтеров движения «Раздельный сбор» Олег.

«Сортировать отходы совсем несложно. Я уже полтора года приношу сюда рассортированный мусор в дни проведения акций. Теперь вместе со мной это делают много моих друзей и знакомых. Я считаю, что так и должно быть. Если каждый из нас поймет важность и нужность сортировки отходов, то мусора в нашем округе станет значительно меньше», — поделилась жительница г. Раменское Любовь.

По традиции в этот субботний день к активистам движения «Раздельный сбор» присоединились ребята из еще одного экологического движения. На той же площадке они организовали фримаркет, где можно было обменяться различными бытовыми вещами, в основном одеждой.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.

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