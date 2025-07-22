В Раменском проводятся работы по очистке Быковского пруда

Быковский пруд в Раменском является одним из любимых мест отдыха раменчан. Однако с годами водоем перестал снабжаться подземными ключами. Это привело к увеличению иловых отложений. За последние 10 лет уровень воды упал более чем на 1,5 метра. И пруд стремительно начал терять свою красоту. Поэтому местные жители давно ждали обновления водоема. И наконец, дождались. В мае этого года началась реабилитация Быковского пруда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход работ проверил глава Раменского округа Эдуард Малышев. План по очистке водоема был составлен в 2024 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Подмосковье это первый подобный проект, касающийся полноценной экологической реабилитации.

Главная задача — очистить и углубить дно пруда, укрепить берега и восстановить естественную экосистему водоема. В ходе мероприятий будет осуществлен демонтаж дамбы и обустройство перегрузочной площадки. На данный момент проводятся дноуглубительные работы. В планах устройство зимовальных ям для рыбы, благоустройство прилегающей территории и озеленение островка. По контракту все работы будут завершены в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.