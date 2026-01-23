сегодня в 18:50

В Раменском прошел урок мужества к годовщине освобождения Подмосковья

В Раменском 22 января в школе №4 состоялся урок мужества, посвященный 84-й годовщине освобождения Московской области от фашистских оккупантов, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Мероприятие прошло в актовом зале исторического здания школы №4. Организаторы рассказали ученикам о событиях осени и зимы 1941–1942 годов, когда советские войска отстояли Москву и отбросили противника от столицы. Особое внимание уделили подвигам героев-панфиловцев, подольских курсантов, Зои Космодемьянской, Виктора Талалихина и других защитников столицы.

Ведущий методист Раменского историко-художественного музея Елена Покусаева рассказала школьникам о раменских ополченцах, участвовавших в обороне Москвы. В ходе урока ученики передали письма руководителю ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александру Кулик для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Председатель совета ветеранов Надежда Желтухина подчеркнула важность проведения подобных уроков для сохранения исторической памяти. Она отметила, что уважение к подвигу защитников Отечества и памяти павших должно оставаться приоритетом для всех поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.