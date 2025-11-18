В Раменском парке продолжают благоустраивать зону отдыха у Борисоглебского озера

Ход выполнения работ проинспектировал глава Раменского округа Эдуард Малышев. Общая площадь, подлежащая благоустройству, составляет 6,5 га. Здесь планируется создание четырех функциональных зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самая первая — смотровая беседка, в которой будут проводиться свадебные церемонии. Подрядная организация выполнила расчистку береговой линии от мелколесья. Это позволило открыть панорамный вид на водную гладь Борисоглебского озера. На сегодняшний день выполнены монтаж и усиление металлокаркаса смотровой беседки на площадке.

Территория набережной является частью усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия. А потому благоустройство предполагает создание тихой зоны парка, где можно наслаждаться природой.

Вторая функциональная часть — городской балкон. Спустившись чуть ниже, гости Раменского парка попадут в городской солярий — это уже третья зона благоустройства. Приступили и к обустройству дублера лыжероллерной трассы. Эта дорожка будет предусмотрена только для пешеходов.

Столетняя ива, которая внесена в реестр самых старых деревьев России, — здесь развернется завершающий этап благоустройства. Это самое тихое место со скамейками для чтения.

Проект рассчитан на два года, настилы и малые архитектурные формы в планах установить весной. Реализацию благоустройства планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.