В Раменском округе запустили литературный микрофон «Я читаю»

Литературный открытый микрофон «Я читаю» прошел 3 марта в ДК «Сатурн» в Раменском округе. Более десяти участников прочитали любимые произведения и авторские стихи на тему «Весна, любовь, театр», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый творческий вечер собрал более десяти чтецов. Участники представили произведения русских классиков и собственные тексты. Идея проекта появилась еще осенью — организаторы решили создать площадку для душевного разговора о литературе.

«У нас так много разных открытых микрофонов — и юмористических, и стендапов, а нам захотелось именно чего-то душевного, теплого, поговорить по душам о литературе. Мы хотим привлечь людей к высокому искусству, потому что творчество должно нас чему-то учить», — рассказала руководитель театральных коллективов ДК «Сатурн» Анна Тушина.

Попробовать себя на сцене мог любой желающий. Десятиклассник Глеб Молчанов прочитал стихи классиков и представил около 60 собственных произведений.

«Писать стихи — мое кредо. У меня есть такое противоречие: во время репетиций я бываю застенчивым, иногда запинаюсь, но когда выхожу на сцену, загорается огонь. Считаю, что лирику можно исполнить двумя способами — либо хорошо, либо никак», — поделился он.

По словам участницы Олеси Салуновой, с опытом волнение перед выступлением уменьшается, а поддержка зрителей придает уверенности. Открытый микрофон планируют проводить в ДК «Сатурн» каждый первый вторник месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.