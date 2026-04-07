В Раменском округе стабилизировалась паводковая ситуация

Паводкоопасная обстановка в Раменском округе на 7 апреля остается стабильной, фиксируется незначительное снижение уровня воды в реках. За ситуацией круглосуточно следят спасательные службы и оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в округе работает оперативный штаб. Специалисты МКУ «Рамспас и ПЧС» и Раменского пожарно-спасательного гарнизона ведут постоянный мониторинг обстановки. На Софьинском гидроузле уровень воды составляет 107,08 м, что соответствует норме. На реках Вьюнка, Сетовка, Северка и Жданка установлены электронные датчики, превышений предельных значений не зафиксировано.

Под особым контролем находятся участки, где ранее происходили подтопления: дорога Никоновское – Чекменево и жилой сектор в деревне Поповка. В работе администрации остаются 11 обращений жителей по фактам подтопления придомовых территорий. Также на контроле перелив грунтовой дороги в деревне Донино из-за разлива реки Донинки. Подтоплен участок, ведущий к 10 частным домам и двум линиям застройки. Специалисты Раменского ДРСУ прочистили дренажную трубу, обеспечили проезд для спецтехники и организовали обходной пешеходный путь с выходом на Егорьевское шоссе.

Жителям напоминают о мерах безопасности в период паводка. Рекомендуется заранее подготовить документы, лекарства и запас воды, при угрозе эвакуации отключить газ и электричество. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112, а также 103, 101 или в ЕДДС округа по телефону +7 (496) 461-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.