В Раменском округе состоялась очередная встреча в рамках проекта «Герои нашего двора»

Гости рассказали ученикам Удельнинской гимназии и Быковской школы №15 о том, что привело их на Донбасс, в чем они видят свою миссию, поделились секретами профессии и ответили на многочисленные вопросы.

Фотографии, сделанные для проекта «Территории» Романом Адлером, размещенные в фойе ДК «Победа», вряд ли смогут оставить кого-то равнодушным. Каждый снимок – мгновение, которое удалось сохранить автору, чья-то судьба. Они заставляют размышлять, чувствовать, сопереживать.

Благодаря этой встрече ребята из первых уст узнали о том, каково быть военным корреспондентом. Подполковник Роман Бирюлин знает об этом не понаслышке. Он награжден медалью «Участника специальной военной операции», медалью «За воинскую доблесть» I и II степени, медалью «За отличие в военной службе» I, II и III степени, медалями генерала армии Маргелова и маршала авиации Кутахова. Кроме того, благодаря Роману Бирюлину ребята узнали о «Редакционно-издательском центре «Красная звезда» Министерства обороны РФ.

«Наши истории – это не просто факты из жизни. Они отвечают на вопрос: «А что ты сделал для своей страны, для людей, живущих в ней, для Родины?» Они заставляют задуматься. Каждая история уникальна. И опыт каждого из сегодняшних гостей говорит о любви к выбранной профессии, о желании рассказать правду, запечатлеть те мгновения, которые навсегда вошли в историю, чтобы о них знали и помнили», – отметила Ольга Неаполитанская. Она добавила, что было очень приятно наблюдать за ребятами. Их заинтересованность была искренней, а вопросы весьма интересными. На память о встрече Ольга Неаполитанская подарила Удельнинской гимназии и Быковской школе №15 свою книгу «НАШИ: Боевое братство», рассказывающую о жителях Раменского округа, ветеранах боевых действий, участвующих в различных военных конфликтах.

«Поддерживаю инициативу сотрудников ДК «Победа» в реализации проекта «Герои нашего двора». Он направлен на формирование патриотических ценностей и гражданской ответственности у подрастающего поколения, воспитывает глубокое уважение к историческому наследию и культурным традициям нашей страны, что, на мой взгляд, необходимо и очень важно», - отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

