В Раменском округе провели краеведческий час к 100-летию Раменского

Краеведческий час к предстоящему 100-летию города Раменское прошел 24 февраля в КДЦ «Рыболовский» Раменского округа. Школьникам рассказали об истории родного края и происхождении его названия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные жители округа познакомились с историей Раменского не через сухие даты, а в формате живого рассказа о прошлом и настоящем города. Ребята узнали, что слово «раменье» в древнерусском языке означало землю, очищенную от леса под пашню или жилье. Первое упоминание этих земель относится к 1328 году и содержится в грамоте великого князя Ивана Калиты.

Во время тематической презентации школьникам показали, как из старинных аллей и ритма текстильной фабрики сформировался современный и комфортный город. Особое внимание уделили вкладу жителей — дедов и прадедов нынешних учеников, которые строили первые микрорайоны и развивали территорию своим трудом.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают детям почувствовать связь поколений и осознать себя частью истории малой родины. Знание истоков формирует уважение к прошлому и гордость за наследие родного края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.