В Раменском округе прошли рейды по безопасности на дорогах

Профилактические рейды по предупреждению ДТП провели в выходные на дорогах Раменского округа. Сотрудники 14-го батальона ДПС вместе с волонтерами отряда «Юность» уделили особое внимание семьям с детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выходные дни на дорогах Московской области прошла масштабная профилактическая работа, направленная на снижение числа дорожно-транспортных происшествий. В Раменском округе к мероприятиям подключились сотрудники 14-го батальона ДПС и волонтеры отряда «Юность» Раменского молодежного центра. Они провели серию совместных рейдов в местах с интенсивным движением пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.