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В Раменском округе пресекли повторную попытку ограничить доступ жителей к реке

После вмешательства Минэкологии Подмосковья обеспечен свободный доступ граждан к Москва-реке в селе Софьино Раменского округа. За последний месяц это уже повторное устранение нарушения Водного кодекса России. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что владельцы нескольких земельных участков возвели ограждения с воротами, преградившие доступ к реке.

«После вмешательства наших сотрудников проход восстановили, однако в ходе повторной проверки выяснилось, что нарушители вновь установили ворота. Силами администрации округа свободный доступ к реке был восстановлен», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что аналогичное нарушение было установлено в коттедже «Южный парк», расположенном в деревне Минаево городского округа Домодедово.

Гражданам, незаконно преградившим доступ к реке Злодейке, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.