В Раменском округе Подмосковья контролируют паводковую ситуацию

Паводковая обстановка в Раменском округе по состоянию на 6 апреля остается стабильной, критических превышений уровня воды не зафиксировано. Специалисты круглосуточно мониторят реки и проблемные участки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МКУ «Рамспас и ПЧС» совместно с Раменским пожарно-спасательным гарнизоном ведут круглосуточный контроль уровня воды в реках округа. На 6 апреля превышений предельных значений не выявлено.

Уровень воды на Софьинском гидроузле составляет 107,32 метра и соответствует нормативам. На реках Вьюнка, Сетовка, Северка и Жданка работают электронные датчики — отклонений от допустимых показателей нет. Особое внимание специалисты уделяют дороге «Никоновское — Чекменево» и жилому сектору деревни Поповка, где ранее фиксировались подтопления.

Администрация обрабатывает 13 обращений жителей о подтоплении придомовых территорий. Наиболее сложная ситуация сохраняется в деревне Донино: из-за разлива реки Донинки подтоплен участок дороги к десяти частным домам. Специалисты Раменского ДРСУ очистили дренажную трубу, обеспечили проезд спецтехники и организовали обходной пешеходный путь с выходом на Егорьевское шоссе.

Все аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. В экстренных случаях жители могут звонить по телефонам 112, 101, 103, а также в ЕДДС Раменского округа по номеру +7 (496) 461-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.