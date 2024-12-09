В районе Очаково-Матвеевское началось строительство школы

На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское стартовало строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект образования возводят по адресу: проезд Стройкомбината, вл. 1. На данный момент там проходят монолитные работы.

«Площадь школы на 1,1 тысячи мест составит более 22,5 тысячи квадратных метров. Город заключил с девелопером договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства Москвы. Срок завершения строительства намечен на четвертый квартал 2026 года. После этого здание будет передано в столичную систему образования», — прокомментировал вице-мэр.

В здании появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатека и залы для проведения мероприятий. Всего в школе расположатся 44 кабинета, которые будут предназначены для основной и старшей школы.

«На территории возле здания проведут благоустройство и озеленение, оборудуют участки для организации школьных собраний с трибуной-амфитеатром и для активного отдыха, места для хранения самокатов и велосипедов», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также он добавил, что на прилегающей территории установят несколько спортивно-игровых зон для бега, тренажеры, площадки для настольного тенниса, различных игр и других занятий.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что ведомство регулярно проводит проверки строительства школы. Так, в конце октября было выдано разрешение на строительство данного объекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о возведении социальных объектов на западе города.