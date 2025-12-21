сегодня в 08:29

В районе Курской области снова появилось электричество после удара БПЛА ВСУ

Электричество в Курском районе одноименной области удалось полностью восстановить после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Он поблагодарил энергетиков Курской области за проделанную ударную работу. Электричество восстановили оперативно.

Вечером 20 декабря Хинштейн рассказал, что БПЛА ВСУ нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Курском районе. Электричества лишились около пяти тыс. абонентов.

Прошедшей ночью российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника. Два уничтожили над Волгоградской областью, а один над Ростовской.

