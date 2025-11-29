В работе голосового помощника «Алиса» произошел сбой

сегодня в 20:49

Пользователи массово жалуются на неполадки в работе голосового помощника «Алиса». Это следует из данных на сайте Downdetector .

За сутки число жалоб на портале достигло 1,9 тыс. О сбое в работе «Алисы» сообщают в Московской и Пензенской областях, Удмуртской Республике, Приморском и Алтайском краях.

Сбой затронул мобильное приложение, «Яндекс Станции» и управление умным домом. Умные колонки не реагируют на команды, а приложение не открывается. С чем связаны неполадки, не отмечается.

Ранее несколько сбоев произошло в работе сервисов американской компании Cloudflare. Из-за этого не загружались многие сайты.

