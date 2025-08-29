В Пушкинском подарки к школе вручили семье участника СВО

Анастасия — мама троих детей, сильная, любящая жена Героя, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Максим Красноцветов и Михаил Ждан встретились с Анастасией и ее сыном Макаром — средним ребенком в семье, который в этом году идет в первый класс.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» детям передали канцелярские наборы, которые пригодятся им в процессе обучения, остальным членам семьи вручили подарки. Акция «Собери ребенка в школу» стала ежегодной доброй традицией, которая помогает многим семьям преодолеть финансовые трудности и значительно облегчает сборы детей в школу.

«Есть семьи, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке, помощи, в искренней беседе и добром слове», — отметил Максим Красноцветов по итогам встречи.

Он также пожелал Макару успехов в учебе, крепкого здоровья, интересных увлечений и мужества, а Анастасии — терпения и сил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.