В Пушкинском округе ветераны СВО встретились со студентами колледжа

Фото - © Музыкальный колледж им. С. С. Прокофьева

В Музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкинском округе 4 марта прошла встреча студентов с ветеранами специальной военной операции и представителями движения «Боевое братство». Гости ответили на вопросы молодежи и поделились личным опытом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие руководитель районного отделения Всероссийского общественного движения «Боевое братство» Сергей Борисов, а также ветераны специальной военной операции и активные члены организации Сергей Батищев и Сергей Солодовник.

Мероприятие прошло в формате живого диалога. Гости рассказали о своем боевом пути, испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться, о стойкости и мужестве военнослужащих.

Студенты задали вопросы о страхе, поддержке и том, что помогает сохранить человеческие качества в сложных ситуациях. Ветераны ответили откровенно и подробно. Встреча стала для молодежи уроком патриотизма и напоминанием о том, что герои живут рядом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.