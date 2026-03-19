В Пушкинском округе провели «Урок мужества» ко Дню воссоединения Крыма

Урок мужества, посвященный 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел 18 марта в Ивантеевском филиале Московского политехнического университета в Пушкинском округе. Во встрече приняли участие депутаты и представители ветеранских и молодежных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед студентами выступили председатель совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула, депутат Николай Михайлин, активисты местного отделения «Молодой Гвардии», а также руководитель ассоциации ветеранов СВО округа Пушкинский Леонид Соболев.

Участники встречи обсудили вопросы патриотизма и гражданского долга. Формат мероприятия предполагал живое общение: студенты задавали вопросы и благодарили тех, кто сегодня стоит на страже Родины.

Практическая часть вызвала особый интерес у молодежи. Организаторы показали мотивирующие видеоматериалы и архивные кадры, а также дали возможность ознакомиться с образцами оружия и устройством беспилотных летательных аппаратов.

«Такие встречи жизненно необходимы, чтобы связь поколений не прерывалась и молодежь знала героев вживую», — отметил Артем Садула.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.