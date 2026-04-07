В Пушкинском округе обновят четыре общественных пространства в 2026 году

Четыре общественные территории планируют благоустроить в Пушкинском округе в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы обсудили на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в округе проведут масштабное обновление общественных пространств. В числе приоритетных объектов — зона отдыха на берегу реки Учи, сквер «Журавли» и территория на улице Дзержинского в Ивантеевке. Также завершат благоустройство бульвара в микрорайоне Дзержинец, начатое в прошлом году и приостановленное на зимний период.

Глава округа Максим Красноцветов отметил, что с наступлением теплой погоды дорожные службы приступили к ямочному ремонту. Параллельно ведется приведение в порядок уличной инфраструктуры.

Специалисты проводят мойку дорожного покрытия и автобусных остановок, убирают мусор. Комплекс мер направлен на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.