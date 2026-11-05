В Пушкинском округе этнографический диктант написали более 2000 человек

Более 2000 жителей Пушкинского округа 5 ноября приняли участие в Большом этнографическом диктанте. К школьникам и молодежи присоединился глава округа Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большой этнографический диктант — Всероссийская просветительская акция, посвященная культурному и этническому многообразию страны. В 2026 году она проходит в рамках Года единства народов России. В Пушкинском округе 5 ноября задания выполнили более 2000 жителей, в том числе учащиеся образовательных учреждений и молодежь.

Тест включал 20 общефедеральных вопросов для участников младше 16 лет и 30 — для более старшего возраста. Задания касались национальных праздников и обрядов, традиционных жилищ, костюмов и ремесел, языков и фольклора, истории и географии. Участники, в частности, отвечали на вопросы о языках и диалектах России, бешбармаке и авторстве «Калинки-малинки». На выполнение отводилось 45 минут, максимальный результат — 100 баллов.

Глава округа Максим Красноцветов написал диктант вместе со школьниками в гимназии № 3 в Ивантеевке.

Акция не является классическим экзаменом. Помимо проверки знаний, ее цель — повысить интерес к истории, традициям, языкам и культуре народов России и помочь участникам почувствовать гордость за многообразие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.