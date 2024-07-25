В Пушкинском обсудили темпы подготовки к осенне-зимнему периоду
Фото - © Администрация г.о. Пушкинский
В администрации городского округа Пушкинский на еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева оценили темпы подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает пресс-служба администрации мунициплатитета.
Всего на территории Пушкинского осуществляют деятельность 32 теплоснабжающие организации, 7 организаций по водоснабжению и водоотведению.
"Подготовка к осенне-зимнему периоду проводится на всех 127 котельных нашего округа в соответствии с графиком. Также проводится подготовка по муниципальным предприятиям городских хозяйств", - рассказал Максим Красноцветов.
Всего в округе насчитывается 8 учреждений, в которых трудятся 418 работников. Сейчас проводится ремонт снегоуборочной техники и закупка 3 562 т. технической соли. На совещании уделили внимание объектам потребительского рынка и услуг, которые расположены на вылетных магистралях. В прошлом году в рамках мониторинга приведено в надлежащее состояние 5 ограждений на вылетной магистрали. Кроме того, на постоянной основе проводится профилактический мониторинг состояния объектов потребительского рынка.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.