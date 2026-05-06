В Пушкинском 5 мая поздравили ветеранов войны

Руководители городского округа Пушкинский 5 мая навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии 81-летия Победы. Им вручили поздравления и подарки от губернатора Московской области и главы округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Максим Красноцветов вместе с начальником следственного отдела ГСУ СК России по Московской области Евгением Ивашкиным посетил ветерана Михаила Ивановича Беловолова. Его призвали на фронт в декабре 1944 года. Он служил связистом в 6-м полку связи, обеспечивал связь войск 1-го Украинского фронта. После Победы продолжил службу в Москве, а затем до 1973 года работал на узле связи в Тарасовке. Ветеран награжден медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».

Заместитель главы округа Елена Панькив передала поздравления жителю Пушкино Брониславу Марковичу Берману. Он участник войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенинсберга». В 2025 году ему присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Пушкинский Московской области».

Уполномоченный главы округа Нина Ушакова навестила тружениц тыла Екатерину Кожекину из Пушкино и Софью Сафиулину из Ивантеевки, которым в мае исполняется 95 лет. Им передали подарки от губернатора и главы округа, а также поздравление президента России. Накануне годовщины Победы она также посетила Валентину Пулину и Людмилу Гостеву, переживших в детстве фашистские концлагеря.

«Чем дальше уходит от нас Великая Победа, тем ближе она нашему сердцу и тем громче звучат слова благодарности. Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и заботы близких. Спасибо за Победу!» — поблагодарил участников войны Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.