В Пушкино волонтеры провели акцию по безопасности на переходах

Профилактическая акция по безопасности дорожного движения прошла 17 марта в Пушкино. Волонтеры Подмосковья совместно с администрацией округа напомнили жителям о правилах поведения на пешеходных переходах в период начала сезона электросамокатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты вышли на оживленные улицы города, чтобы напомнить пешеходам о простых, но важных правилах дорожного движения. С наступлением весны и сходом снега на дороги вернулись средства индивидуальной мобильности, поэтому в межсезонье особенно важно сохранять бдительность.

«Мы напоминали людям о правилах безопасности на пешеходных переходах, о том, что надо быть внимательными, так как начался сезон электросамокатов», — рассказал волонтер Максим Шевченко.

Волонтеры рекомендовали перед выходом на «зебру» снимать капюшон и наушники, чтобы слышать дорожную обстановку, а также убеждаться, что водители видят пешехода и готовы его пропустить. По словам организаторов, именно невнимательность часто становится причиной ДТП.

Участникам акции раздали информационные листовки. Активисты уверены, что даже короткая беседа и памятка помогают снизить риск происшествий и сохранить жизнь и здоровье жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.