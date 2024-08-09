В округе Пушкинский прошел фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Поучаствовать в фестивале приехали около 100 инвалидов-колясочников из Москвы и Подмосковья. С приметственным словом к ним обратилась замглавы округа Елена Панькив. Для гостей праздника организовали концерт и спортивные состязания, мастер-классы и выставку средств реабилитации.



«Это единственный в России фестиваль для инвалидов-колясочников. Организовать такое мероприятия непросто, тем более под открытым небом. С погодой нам повезло. В этом году мы представили новые виды спорта: провели товарищеский матч по футболу на электроколясках, получилось интересно, привезли напольный шафлборд, художники придставили свои картины», — отметил организатор фестиваля Игорь Гундеров.

Почетными гостями фестиваля стали участники СВО, получившие инвалидность на фронте. В конце мероприятия прошла церемония награждения активистов с ОВЗ, а также победителей соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.