В Пушкине появится новая благоустроенная лесопарковая зона

Девелоперская компания DOGMA приступила к разработке проекта благоустройства лесной территории, примыкающей к жилому комплексу «Публицист» в округе Пушкинский, в районе улицы Зеленая Роща. Здесь обустроят места для отдыха, занятий спортом и творчеством, сообщила пресс-служба застройщика.

В рамках договора о комплексном развитии территории в Пушкине строительная компания DOGMA благоустроит более 20 гектар территории лесного фонда. Вековые деревья при этом вырубаться не будут. Девелопер проведет санитарную расчистку леса с компенсационным озеленением. Прогулочный маршрут свяжет зеленый массив с жилым кварталом «Публицист», который возводит компания.

В лесной зоне проектом предусмотрено создание мест для спокойного отдыха, занятий спортом на свежем воздухе и творчества. В зоне спорта тренажеры и места для йоги. Внутри появятся тропы для пеших прогулок и занятий скандинавской ходьбой, беговые, лыжные и вело маршруты, а также детские игровые площадки. Лавочки, игровые и спортивные площадки будут выполнены из природных материалов и деликатно интегрированы в экопространство. На территории появится освещение и оформленная входная группа.

Благоустройство не повлияет на оригинальную флору и фауну экологической местности. Компания также планирует организовать образовательный маршрут со скворечниками и информационными стендами о местных птицах и растениях.

В настоящий момент DOGMA возводит три многоэтажных дома и детский сад на 300 мест в составе жилого квартала «Публицист». Всего новый квартал будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю социальную и коммерческую инфраструктуру.