В Пушкине пенсионеров научили противостоять телефонным мошенникам

В Пушкинском округе представители прокуратуры провели беседу с участниками проекта «Активное долголетие». Первый зампрокурора Нурлан Сераколиевич Сарипов и помощник Пушкинского городского прокурора Александра Валерьевна Балашова предупредили пожилых людей о распространенных схемах обмана, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По словам прокуроров, преступники часто маскируются под сотрудников государственных учреждений, чтобы выведать конфиденциальную информацию под разными предлогами. Другие уловки включают притворство родственниками, попавшими в беду и срочно требующими денег, а также различные способы вынуждать жертв раскрывать личные данные.

Слушателям дали конкретные рекомендации, как избежать участи жертвы телефонных афер:

немедленно прекращать разговор при первых же упоминаниях денежных требований или коммерческих предложений;

не стесняться и сообщать о любых подозрительных звонках по номеру 112 или в ближайшее отделение полиции;

правоохранители проверят каждый такой сигнал, так что не стоит бояться показаться излишне бдительным или назойливым.

Подобные профилактические беседы помогают нашим бабушкам и дедушкам быть во всеоружии и не попасться на удочку мошенников.