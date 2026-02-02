В Пущине наполовину завершили демонтаж в музыкальной школе Алябьева

В микрорайоне «В» города Пущино ведется капитальный ремонт здания детской музыкальной школы имени Александра Алябьева. Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет регионального бюджета.

Подрядная организация уже выполнила половину демонтажных работ. Сейчас специалисты занимаются кровельными и фасадными работами на объекте площадью более 1,6 тыс. квадратных метров, построенном в 1978 году. В дальнейшем планируется обновить входные группы, полностью заменить инженерные сети, сантехнику, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.

В рамках контракта также предусмотрена закупка новой мебели и учебного оборудования. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.