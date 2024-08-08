В прокуратуре Подмосковья подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года

8 августа состоялось заседание коллегии прокуратуры Московской области по подведению итогов работы за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В работе коллегии приняли участие руководящий состав аппарата прокуратуры области, городские, районные и специализированные прокуроры.

Открывая заседание, исполняющий обязанности прокурора области Андрей Ганцев отметил, что надзорная деятельность органов прокуратуры Московской области в первом полугодии 2024 году по-прежнему была ориентирована на обеспечение экономической и финансовой устойчивости, общественной безопасности, выполнение уполномоченными ведомствами и организациями всех предусмотренных социальных обязательств перед гражданами.

Прокурорское вмешательство способствовало окончательному решению вопроса с обманутыми дольщиками, последний проблемный дом был введен в эксплуатацию в Одинцовском городском округе в апреле этого года.

Под пристальным вниманием прокуроров находятся вопросы соблюдения трудовых прав граждан, благодаря принятым мерам удалось погасить задолженность по зарплате в размере почти 540 млн рублей.

В рамках надзорного сопровождения 14 национальных проектов прокуроры способствовали завершению работ по строительству многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда, устранению подрядными организациями строительных недостатков на 22 объектах образования, здравоохранения и культуры.

Продолжена работа по защите прав социально уязвимых категорий граждан. Направленность надзора в социальной сфере на реальное устранение нарушений закона и восстановление нарушенных прав граждан позволили в истекшем периоде восстановить права почти 20 тыс. инвалидов, в том числе на бесплатное получение технических средств реабилитации и компенсации за их самостоятельное приобретение.

Последовательно проводилась работа по защите имущественных прав несовершеннолетних, в том числе при принудительном исполнении судебных решений по алиментным платежам. Общая сумма взысканных денежных средств приблизилась к 1,5 млрд рублей.

При осуществлении надзора в жилищно-коммунальном комплексе особое внимание уделялось вопросам укрепления платежной дисциплины и погашения задолженности за потребленные ресурсы. Итогом такой работы явилось сокращение общей задолженности на сумму более 6,8 млрд рублей, мерами прокурорского реагирования погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы в размере более 450 млн рублей.

В условиях сложившейся экономической ситуации одной из важнейших задач органов прокуратуры остается защита прав и законных интересов добросовестных предпринимателей, обеспечение нормальных условий функционирования бизнеса на территории региона. Надзорными мерами в истекшем периоде удалось добиться практически трехкратного увеличения размера погашенной задолженности государственных и муниципальных заказчиков перед коммерческими организациями по исполненным контрактам. Прокурорами отказано в согласовании проведения 74% внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательства.

Продолжалась целенаправленная работа по обеспечению судебной защиты прав граждан и интересов государства. В суды предъявлено более 3,6 тыс. исков на общую сумму 2,3 млрд рублей.

В сфере противодействия коррупции основные усилия были направлены на привлечение виновных лиц к административной и уголовной ответственности, обеспечение возмещения ущерба. В результате размер удовлетворенных судами исковых требований о возмещении ущерба вырос в 4 раза, а сумма фактически взысканных сумм — в 3,4 раза.

Об эффективности мер, нацеленных на повышение уровня доступности органов прокуратуры для населения, свидетельствует продолжившийся рост поступивших обращений, количество которых достигло более 146 тыс., свыше 33 тыс. граждан обратилось лично.

Отдельно участники заседания остановились на состоянии преступности в регионе, в первом полугодии 2024 года на 1,5% сократилось общее число зарегистрированных преступлений. Сохранилась положительная тенденция к сокращению количества убийств, грабежей, краж, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, поджогов, хищений транспортных средств, а также преступлений, совершенных в общественных местах и в состоянии опьянения.

Андрей Ганцев подвел итоги заседания коллегии и определил основные задачи органов прокуратуры области на второе полугодие 2024 год.

По результатам заседания выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры Московской области, которые нашли отражение в решении коллегии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.