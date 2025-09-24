сегодня в 15:28

В прокуратуре Подмосковья обсудили вопросы ценообразования на соцзначимые товары

В прокуратуре Подмосковья под председательством замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Андрея Скрыпника с участием представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, УФАС России по Московской области состоялась рабочая встреча с представителями федеральных и региональных торговых сетей, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе встречи обсуждены вопросы причин роста цен в июне–августе текущего года на хлеб и иные социально значимые товары.

Участники совещания отметили, что признаков ценового сговора и злоупотребления должностными полномочиями не выявлялось.

Представителям крупнейших розничных сетей подробно разъяснены положения антимонопольного законодательства, в том числе об ответственности за ценовой сговор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.