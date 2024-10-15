В прокуратуре Подмосковья наградили участников сдачи нормативов комплекса ГТО

сегодня в 14:40

В зале коллегии под председательством заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского состоялось награждение знаками отличия работников прокуратуры области, успешно сдавших в 2023 году нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Из 67 принявших участие в спортивном празднике 47 работников награждены знаками отличия: 22 — золотыми, 14 — серебряными и 11 — бронзовыми.

Также памятными медалями награждены активные участники организованного Генеральной прокуратурой РФ межведомственного соревнования «ХХ Физкультурно-спортивного форума »Готов к труду и обороне».

Поздравляя коллег с отличными спортивными достижениями, Сергей Рокитянский отметил важность поддержания здорового образа жизни и пожелал собравшимся дальнейших успехов как на спортивном поприще, так и в служебной деятельности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.