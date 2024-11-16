В проекте новой Конституции Габона прописали требования к здоровью президента

В Габонской Республике с 16 ноября проходит референдум, на котором граждане голосуют за новый проект Конституции. В документе прописано, что президент страны должен обладать «совершенно здоровым физическим и ментальным состоянием», сообщает РБК .

Власти Габона объявили, что республика нуждается в новой Конституции. Это заявление прозвучало год назад после переворота, который устроили военнослужащие. Правительство переходного периода будет работать до августа 2025 года, а затем в государстве пройдут президентские и парламентские выборы.

Также президент переходного периода генерал Брис Клотер Олиги Нгема подчеркнул, что республике будут нужны новый Уголовный кодекс и закон о выборах.

В новой Конституции говорится, что народ Габона будет восстанавливать правовое государство, основные права и свободы человека. Президентом может быть гражданин в возрасте от 35 до 70 лет. Он должен будет пройти медкомиссию, которая подтвердит его ментальное и физическое здоровье. Еще одно нововведение — обязательная воинская повинность мужчин и женщин.

Ранее стало известно, что Россия планирует к 2030 году проводить расчеты с Африкой в дружественных валютах через специально созданную независимую систему. Через систему планируют проводить до 90% операций.