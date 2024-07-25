В продаже появились новые Барби: темнокожая с синдромом Дауна и слепая

Создатели новых кукол подчеркнули, что они должны быть «разными, как реальные люди».

«Мы признаем, что Барби — это гораздо больше, чем просто кукла. Она олицетворяет самовыражение и может создать чувство принадлежности», — заявила старший вице-президент Barbie Криста Бергер.

В комплекте с незрячей Барби идет специальная трость. Кроме того, в одежде слепой куклы много тактильных элементов и резинок, чтобы ее было проще одевать, а упаковка оформлена с помощью шрифта Брайля. При создании данной игрушки компании помогал Американский фонд помощи слепым.

Помимо своей первой слепой Барби, компания Mattel также заключила партнерское соглашение с американской организацией National Down Syndrome Society, чтобы выпустить свою первую чернокожую куклу с синдромом Дауна. Она имеет более короткое телосложение и низкий мышечный тонус, что отражает физические характеристики, которыми обладают некоторые люди с генетическим заболеванием.

Mattel каждый год выпускает инклюзивных Барби — это делается, чтобы показать детям разнообразие мира, а также дать им уверенность в том, что их особенности, опыт и потребности видны и важны.