сегодня в 04:59

В Приморье ввели запрет на публикацию информации об атаках БПЛА

В Приморском крае ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и социальных сетях информации о возможных последствиях атак БПЛА, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что нельзя публиковать данные о месте падения, траектории полета, последствиях удара, а также о расположении российских военных объектов и систем противовоздушной обороны.

«Такие публикации — это готовые данные для врага. Он использует их, чтобы корректировать новые удары и создавать фейковые новости», — пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ, по которому в регионе запрещается публиковать неофициальную информацию о беспилотниках.