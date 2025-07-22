В Приморье судят бывшего прокурора региона

75-летний Валерий Василенко, бывший прокурор Приморского края, останется в СИЗО, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, сообщает «КоммерсантЪ» .

Первомайский суд Владивостока отклонил ходатайство защиты о переводе под домашний арест.

Василенко, возглавлявший прокуратуру Приморья с 1991 по 2005 год, находится под стражей с августа 2023 года. Ему вменяют участие в организованной группе, похитившей у «Восточной верфи» более 13 млн рублей. Также он обвиняется в попытке незаконного завладения акциями предприятия на 2,2 млн рублей и легализации имущества на 46 млн рублей.

Защита указывает на тяжелое состояние здоровья подзащитного. Василенко страдает ишемической болезнью сердца, эмфиземой легких, имеет кисты почек и перенес несколько серьезных операций, включая стентирование коронарной артерии.