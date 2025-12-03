сегодня в 05:58

В Приморье суд отправил в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП

В Приморском районе 16-летнего подростка, который пьяным устроил ДТП, отправили в воспитательную колонию на 2 года и 8 месяцев, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале .

В августе 2025 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Nissan Juke.

На трассе А-370 «Уссури» на территории Кировского муниципального округа, он совершил столкновение с попутно движущейся автомобилем Toyota Prius.

В результате аварии погиб пассажира автомобиля Nissan Juke.

Ранее в московском районе Южное Бутово рядом с торговым центром «Бутово Молл» произошла смертельная авария. Водитель насмерть сбил человека.

