В Приморье суд отправил в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП
В Приморском районе 16-летнего подростка, который пьяным устроил ДТП, отправили в воспитательную колонию на 2 года и 8 месяцев, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
В августе 2025 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Nissan Juke.
На трассе А-370 «Уссури» на территории Кировского муниципального округа, он совершил столкновение с попутно движущейся автомобилем Toyota Prius.
В результате аварии погиб пассажира автомобиля Nissan Juke.
Ранее в московском районе Южное Бутово рядом с торговым центром «Бутово Молл» произошла смертельная авария. Водитель насмерть сбил человека.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.