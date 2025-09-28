В Приморье рыбаки спасли гигантскую тропическую черепаху, запутавшуюся в сетях
0:21
В Приморском крае рыболовы спасли гигантскую тропическую черепаху, которая запуталась в сетях. Предположительно, редкая гостья заблудилась, сообщает 112.
Инцидент произошел в бухте Разбойник у острова Аскольд. Рыбаки заметили морскую черепаху, которая не могла выбраться из рыболовных сетей. При этом данный вид водится лишь теплых тропических морях.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина с помощью большого ножа режет рыболовную сеть, в которой запуталась черепаха.
Специалисты осмотрели черепаху, а затем отпустили ее обратно в море. Они предположили, что она могла сбиться с курса и случайно попала в холодные воды, следуя за течением.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.