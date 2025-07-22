В Приморье проректор вуза подписал акты о невыполненных работах

Во Владивостоке возбудили дело против проректора вуза за хищение 3,3 млн рублей

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтуз). проректора по АХР Игоря Садову подозревают в злоупотреблении полномочиями при приемке фиктивных работ на сумму свыше 3,3 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ» .

Следствие установило, что с мая по декабрь 2024 года Садов подписывал документы о якобы выполненных работах по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, которые фактически не проводились. В рамках расследования уже проведены обыски.

Уголовное дело квалифицировано по особо тяжкой части статьи о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Администрация Дальрыбвтуза пока воздерживается от комментариев, ожидая официальных результатов расследования.