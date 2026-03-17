В Приморье двухлетний ребенок проткнул себе глаз ножом

Двухлетний ребенок из города Арсеньева в Приморском крае получил травму дома, ненадолго оставшись без присмотра взрослых, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ребенок получил проникающее роговично-склеральное ранение правого глаза с выпадением внутренних оболочек.

Его экстренно госпитализировали. Первичная операция длилась около 3,5 часов — врачи в буквальным смысле смогли собрать орган по частям.

Отмечается, что пока нет ясности, сохранится ли зрение, однако надежда есть. Малышу предстоит пройти лечение и перенести еще одну операцию в хабаровской «Микрохирургии глаза».

