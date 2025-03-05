В приложения банков могут добавить раздел со списаниями за подписки

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж направил обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева с предложением обязать банки внедрить в мобильные приложения и на официальные сайты кредитных организаций подраздел «Подписки», где будет отображаться информация обо всех списаниях с карты, сообщает RT .

По словам автора инициативы, число сервисов и продуктов, предполагающих модель бессрочной подписки, увеличивается.

«Нередка ситуация, в которой пользователь обнаруживает неидентифицируемое списание со своей банковской карты на крупную сумму», — отметил он.

Поставщики услуг также могут предоставлять якобы бесплатные подписки на доступ к цифровому контенту, которые на самом деле оказываются платными.

С 1 марта вступило в силу постановление правительства РФ, которое регулирует возможность установить запрет на выдачу кредитов самому себе. Это можно сделать не только в банке, но и во всех микрофинансовых организациях. Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги».