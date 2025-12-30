В преддверии Нового года россияне скупили в магазинах весь кумыс

В преддверии Нового года жители России активно раскупали кумыс для праздничного стола. Спрос на этот напиток вырос в два раза по сравнению с 2023 годом, сообщает Baza .

По данным аналитиков «Честного знака», в 2025 году объем продаж традиционного напитка из кобыльего молока превысил 1,3 миллиона литров. Также отмечен рост числа продавцов этого кисломолочного продукта на 35% за два года — с 1312 до 1771.

Лидером по потреблению кумыса является Башкирия, которая удерживает первенство уже третий год. К концу текущего года показатель в республике составил 155,27 литра на 1000 человек.

В пятерку регионов, где особенно любят этот напиток, также вошли Якутия (73,11 литра на 1000 человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,49 литра), Ханты-Мансийский автономный округ (34,31 литра) и Татарстан (25,8 литра).

