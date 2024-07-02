В преддверии Дня семьи, любви и верности в Серпухове родилась еще одна новая семья

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Серпухове образовалась еще одна новая семья, передает пресс-служба администрации городского округа.

Андрей — военнослужащий. С супругой Мариной боец вместе более 10 лет и пара давно для себя решила, что обязательно поженятся.

Вместе с друзьями и родными молодоженов поздравили руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева и депутат Совета Елена Акимова. Решение мужа встать на защиту Родины в зоне спецоперации Марина приняла без нареканий.

Через неделю серпухович вместе со своим боевым товарищем планирует из отпуска вернуться на передовую.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.