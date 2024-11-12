В правительстве РФ рассмотрят предложение сделать 28 декабря выходным

Предложение сделать 28 декабря выходным будет рассмотрено, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее в Госдуме выступили против шестидневки на предновогодней неделе. С инициативой добавить еще один день отдыха перед праздниками выступил депутат Госдумы Станислав Наумов.

По его словам, необходимо предоставить возможность властям регионов по своему усмотрению решить, будет ли суббота, 28 декабря, выходным или рабочим днем. Депутат считает, что это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма.

Если его инициативу поддержат, то россияне будут отдыхать на новогодних праздниках 12 дней.

В этом году выходной день с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Из-за этого россиян на данный момент ждет шестидневная рабочая неделя перед праздниками.