В правительстве Подмосковья провели церемонию награждения «Народных инспекторов»

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело торжественную церемонию награждения неравнодушных жителей региона, которые зафиксировали наибольшее число незаконных парковок автомобилей на газонах и вблизи контейнерных площадок посредством системы «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники отмечают, что процесс занимает несколько минут. Достаточно открыть приложение «Добродел», авторизоваться через Госуслуги, создать обращение с описанием нарушения и загрузить видео длиной 15 секунд с фиксацией номера транспортного средства.

«Народный инспектор» зарекомендовал себя как эффективный механизм общественного контроля за ситуацией во дворах региона. По итогам информирования видим, что число пользователей увеличивается, а значит — растет правосознание жителей Подмосковья. Работа важна тем, что мы совместно обеспечиваем своевременный доступ и подъезд спецтехники к контейнерным площадкам», — сказал замепредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Благодарственные письма министерства за активную гражданскую позицию и общественную деятельность в сфере чистоты, порядка и благоустройства на территории Московской области вручены 19 жителям региона.

Всем участникам были вручены памятные подарки от спонсоров — электронные планшеты для использования в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.