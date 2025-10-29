В правительстве Подмосковья подвели итоги ежемесячного приема граждан

В числе рассмотренных тем:

содержание общедомового имущества и придомовых территорий;

благоустройство дворов;

перерасчет начислений за услуги ЖКХ.

работа регоператоров и управляющих организаций.

Так, жители г. о. Подольск сообщили о нарушениях в содержании общедомового имущества и прилегающей к дому территории, а также о бездействии управляющей организации. В ближайшее время будет проведена выездная проверка при участии представителей местной администрации, УО и заявителей. По итогу компании, обслуживающей дом, будет выдано предписание с указанием сроков для устранения всех выявленных недочетов. Вопрос на контроле.

От жителей г. о. Красногорск поступил вопрос о возможности обустройства в многоквартирном доме места для хранения детских колясок, а также просьба отремонтировать потолок подъезда. По итогу приема будет проведена адресная проверка. УО поручено рассмотреть возможность организации локации для хранения имущества собственников, а также дать развернутые разъяснения по начислениям за использование нежилых помещений. Кроме того, специалистам компании предстоит обеспечить восстановление потолка.

Жители г. о. Люберцы обратились на прием с вопросом о возможности установки шлагбаума во дворе дома. По итогу администрации муниципалитета и управляющей организации дано поручение проработать данную тему. Инспекторам территориального отдела — проконтролировать процесс, а также организовать проверку качества содержания двора МКД, где проживает заявитель.

Во рамках приема помощь и консультация была также оказана жителям из других городских и муниципальных округов. Всего на прием пришли порядка 15 заявителей. Решение всех вопросов инспекторским составом ведомства взято на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.