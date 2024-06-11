В посольстве РФ потребовали от Дании освобождения задержанной россиянки

Посол РФ в Дании Владимир Барбин назвал наглой провокацией датских спецслужб задержание россиянки в Копенгагене и потребовал от местных властей ее незамедлительного освобождения, сообщает ТАСС .

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной, — сказал Барбин.

Он подчеркнул, что местные СМИ распространяют ложные материалы о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. До 2022 года центр консультировал соотечественников в Дании и других задач у фонда не было.

Дипломат добавил, что российское посольство будет требовать от местных властей освобождения соотечественницы.

Ранее издание DR.dk сообщало, что в Дании задержали гражданку РФ по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Россиянка в течение нескольких лет якобы получала деньги из российского фонда, в котором работают сотрудники разведки.