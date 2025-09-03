В поселке Орехово-Зуева завершилось благоустройство сквера

В поселке Верея Орехово-Зуевского городского округа завершились работы по реконструкции сквера. «Находишься здесь и отдыхаешь физически и душой», — так теперь говорят жители о сквере. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ему уже порядка 10 лет, за время существования подустал, поэтому его обновили: сделали новый тротуар, современное освещение, удобные лавочки. Дорожки теперь с ровным асфальтовым покрытием, поэтому взрослые могут спокойно гулять, а дети — кататься на роликах и велосипедах», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В результате реконструкции на территории в полгектара появился новый тротуар площадью 1 390 квадратных метров, установлены лавочки и урны, а также приведена в порядок зеленая зона.

Ранее в городе Дрезна стартовали работы по благоустройству нового детского сквера площадью 0,5 гектара. При разработке проекта были учтены пожелания жителей, в том числе — адаптация пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.