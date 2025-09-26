В поселке Хорлово прошла выездная администрация

В городском округе Воскресенск продолжаются встречи с жителями в формате выездной администрации. В минувший четверг, 25 сентября, глава округа Алексей Малкин, а также его заместители и профильные специалисты встретились с жителями поселка Хорлово, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Любовь Воронина обратилась с вопросом капитального ремонта подъезда в доме № 6 по улице Победы. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его включении в программу капитального ремонта на 2026 год, ответ оперативно предоставят заявителю.

«Вопросы касались ремонта многоквартирных домов, сферы ЖКХ и благоустройства. Некоторые из них удалось решить сразу на месте, остальные взяли на контроль и будем решать. Отмечу, что отопление, кстати, мы здесь уже запустили. В поселке работают две котельные, которые обеспечивают бесперебойную подачу тепла жителям», — отметил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.