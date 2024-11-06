В поселке для многодетных семей в Дубне обустроят пешеходную дорожку

Эта тропинка — ближайший путь, который связывает поселок для многодетных семей с городской инфраструктурой — по ней ходят, чтобы дойти до остановки общественного транспорта и магазинов. Но в дожди она превращается в скользкую дорожку, а в темное — еще и опасную. Ежедневно этот путь выбирают и дети, и взрослые. И мечтают, что он будет заасфальтированным и освещенным.

«В самом поселке пока инфраструктуры нет, а в 200 метрах находятся и остановки, и магазины, и спорткомплекс, и университет», — пояснила жительница поселка для многодетных семей Юлия Ларюшкина.

Жители поселка попросили помочь с решением вопроса местных депутатов и главу города. Максим Тихомиров с командой прошел вдоль всей тропинки. Вместе с заместителями и горожанами по ходу обсудили пути решения.

«Сегодня прошли, посмотрим, как лучше спроектировать и сделать хорошую пешеходную зону, чтобы было комфортно передвигаться», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году команда главы Дубны подготовит проект решения, а саму дорожку планируют обустроить уже в следующем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.