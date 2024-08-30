В порту Коломна модернизируют нефтеналивной танкер класса «река-море»

Нефтеналивной танкер класса «река-море» Волгогефть-101 модернизируют специалисты предприятия «Порт Коломна». Судно грузоподъемностью 5 тыс. тонн поднимут на слип, который недавно обновили как раз для того, чтобы работать с крупными танкерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Этот гигант — самый массовый танкер в СССР и России, специально созданный для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Длина судна составляет 133 м, а сухой вес — 1500 тонн. Это наше самое большое судно, которое мы когда-либо поднимали на слип», — отметили в пресс-службе предприятия.

«Порт Коломна» имеет собственное судостроительное подразделение и модернизированный слип, предназначенный для управления процессом спуска и подъема судов с увеличенным доковым весом.

Производственные мощности предприятия позволяют выполнять полный комплекс работ по проектированию, строительству, ремонту и модернизации различных видов плавучих сооружений.

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